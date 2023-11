Bek chce v koalici jednat o dalších penězích pro školství

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) chce v úterý na jednání s koaličními partnery představit návrhy, které by měly přinést do rozpočtu ministerstva dodatečné peníze. Následně se sejde se zástupci odborů. Bek to v neděli řekl v diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct. Dříve uvedl, že by do rozpočtu rád získal ještě asi pět miliard korun. Školské odbory vyhlásily na pondělí 27. listopadu celodenní výstražnou stávku základních, středních i mateřských škol, usilují o více peněz pro školství na příští rok.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ministr školství Mikuláš Bek