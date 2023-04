Indický mykolog je prvním člověkem nakaženým houbovou infekcí rostlin

Jedenašedesátiletý muž, který pracoval jako rostlinný mykolog, se nakazil pevníkem nachovým (Chondrostereum purpureum), který u rostlin způsobuje tzv. stříbřitost listů (silver leaf disease), po které napadená rostlina chřadne a může i odumřít. Informoval o tom britský The Telegraph.

Muž, jehož jméno média neuvedla, přišel do nemocnice v Kalkatě poté, co se tři měsíce potýkal s kašlem, únavou, problémy s polykáním a ochraptělým hlasem. Vyšetření odhalila, že má v krku paratracheální abses. Ve vzorku hnisu testy prokázaly přítomnost právě pevníka nachového. Muž se s největší pravděpodobností nakazil kvůli svému výzkumu hub, během kterého se po dlouhou dobu dostává do kontaktu s tlejícími rostlinami a houbami.

Nakažený se plně uzdravil po dvou měsících podávání fungicidních medikamentů.

Telegraph nicméně dodává, že případ zalarmoval odborníky na veřejné zdraví, protože se dosud nepředpokládalo, že by houbové spory z rostlin mohly infikovat lidi.

Houbových infekcí existují miliony, vědci zatím dokázali identifikovat kolem 150 tisíc. A jen několik – jako kvasinkový Cryptococcus či plísňový Aspergillus – jich dokáže přežít v lidském těle.

„Existují doslova stovky milionů druhů hub a jen zlomek může u lidí vyvolat infekci, ale začínáme pozorovat tento zvláštní fenomén, kdy houby, o kterých se nevědělo, že můžou u lidí vyvolat infekci, nyní infekce vyvolávají,“ řekl Ramanan Laxminarayan, prezident americké vědecké organizace One Health Trust. „Přirozeně vyvstávají obavy, odkud by mohla přijít další pandemie, a zda ji může zapříčinit houbový patogen. Ale, naštěstí, zatím neexistuje žádný účinný přenos z člověka na člověka,“ dodal.

Příroda napodobuje umění

Případ z Indie přišel v době, kdy seriálová adaptace veleúspěšné herní série The Last of Us zvýšila veřejné povědomí o houbových onemocnění. Postapokalyptický příběh hry, resp. seriálu, je inspirovaný skutečnou parazitickou bakterií Cordyceps, která napadá mravence, ze kterých udělá v podstatě zombie. V tom smyslu, že postupně tělo mravence zevnitř ovládá, až jej dovede na ideálně teplé a světlé místo, kde se může v klidu rozmnožit. Z nyní už mrtvého exoskeletu mravence „vystřelí“ miliony spor, takže teoreticky může cordyceps vyhubit celou mravenčí kolonii.

Bakterii cordyseps se před lety jako jeden z prvních věnoval přírodovědec sir David Attenborough v dokumentární sérii BBC Zázračná planeta, ve které ukázal jihoamerické býčí mravence, které cordyseps napadl. „Existují tisíce různých typů houby cordyseps, každý se specializuje na jeden konkrétní druh mravence,“ komentoval Attenborough.