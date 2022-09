Debata k vyslovení nedůvěry trvá už přes 17 hodin

Poslanec ANO Karel Tureček, první řádně přihlášený do debaty, se věnoval například rostoucím cenám potravin, vláda záležitost podle něho neřeší. Kabinet si podle něho neuvědomuje ani význam zemědělství z hlediska potravinové soběstačnosti do budoucna. Ministerstvo zemědělství vláda podle Turečka vrátila do 19. století, když jej změnila na ministerstvo orby. „Kdy skutečně za necelých 250 dní vláda v českém zemědělství zvorala, co se dalo,“ řekl.