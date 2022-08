Nový web chce dostat do škol ukrajinské pedagogy

Projekt vytvořila nezisková organizace Začni učit! , která se snaží do škol nalákat motivované zájemce o učitelství. Informoval o tom její koordinátor komunikace Ondřej Sliš.

Podle něj uprchlo do Česka od začátku ruské invaze na Ukrajině na konci února přinejmenším 10 tisíc pedagožek a pedagogů.

„Část z nich se chce co nejdříve vrátit, část by ale ráda zůstala a začala učit. S tím jim bude ode dneška pomáhat portál zacniucitvcesku ,“ uvedl. Úkolem webu je podle něj odbourání bariéry, která stojí mezi ukrajinskými vyučujícími a prací v českém školství.

Ředitelé českých škol si často stěžují na nedostatek učitelů, a to zejména pro předměty jako matematika, fyzika, informatika nebo chemie.

V roce 2019 byl jejich průměrný věk podle průzkumu úřadu 47,2 roku. Do důchodu odejdou podle odhadu ministerstva nejsilnější ročníky pedagogů asi do roku 2035. Nedostatek učitelů by se tak v blízké budoucnosti mohl ještě prohloubit.