Do škol se zapsalo 66 000 uprchlíků. Deset tisíc z nich nenastoupilo

V českých školách je v současnosti zapsáno asi 66 tisíc ukrajinských uprchlíků, z nichž kolem 10 tisíc zatím do výuky nenastoupilo. Na středečním jednání sněmovního školského výboru to řekl náměstek ministerstva školství pro vzdělávání Jan Mareš. Nejvíc Ukrajinců, a to kolem 51 tisíc, se podle něj zapsalo do základních škol. Přesné údaje bude mít MŠMT po konci září.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) se při zahájení školního roku na základní škole v Trmicích chopil bublifuku.