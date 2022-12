Akademický senát: Rektor Univerzity Palackého odvolán nebude

Rektor tato pochybení odmítl. Poukázal na to, že návrh je reakcí na jeho výpověď děkanovi Kubalovi a má odvrátit pozornost od skutečností, kvůli nimž děkan výpověď dostal. Jde o použití e-mailové korespondence zaměstnanců univerzity děkanem ve sporu s jedním se zakladatelů ústavu CATRIN. Podle vedení UP tím mohla být ohrožena osobnostní práva na univerzitě.

Vedení univerzity kvůli tomu podalo trestní oznámení, podnětem se zabývá policie. Právě otázka integrace výzkumných kapacit do ústavu CATRIN, kam se přestěhovala i špičková pracoviště přírodovědy, celé spory na univerzitě zastřešuje, a to už téměř tři roky.

„Etické kauzy jsou to hlavní, co dusí tuto univerzitu,“ připustil také rektor. Uvedl, že do budoucna bude dbát na to, aby se tyto otázky řešily transparentně a rychle, aby se přijaly konkrétní závěry, a to v pracovně i trestněprávní rovině.