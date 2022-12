Novým rektorem Západočeské univerzity bude Miroslav Lávička

Kdyby nikdo nebyl zvolen ani teď ve druhé volbě, následovalo by rozpuštění senátu stávajícím rektorem v nejbližším možném termínu. Poté by se museli volit noví senátoři a celé kolečko by se opakovalo. Není jisté, že by se to stihlo do konce Holečkova funkčního období. Pokud ne, zůstal by současný rektor ve funkci do zvolení nástupce.