Cermat předal školám výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Podle programového ředitele organizace EDUin Miroslava Hřebeckého je chybou nynějšího systému přihlašování na střední školy mj. to, že žáci mohou podávat pouze dvě přihlášky. To podle něj vede k taktizování namísto volby oboru, kterému se žáci skutečně chtějí věnovat. Hřebecký také kritizuje, že veřejnost neví, jak jsou Cermatem vytvořené zkoušky provázané s učivem v ZŠ. Známo není ani to, co úlohy v jednotných zkouškách testují.