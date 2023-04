Dostane se prvňáček do školy? Může rozhodnout los

O místa na škole Pastelka je přitom velký zájem každoročně. Speciální sportovní třídy tady mají klub basketbalistek a také fotbalový klub. Pro malé hráče je výhodné sem chodit, protože mají snadno dostupná všechna sportoviště. Rodiče dětí, které se nedostaly do těchto dvou škol, si však nemusí zoufat, prvňáčci jsou přijati do jiných mladoboleslavských škol. Volno tradičně mají třeba na velké 8. základní škole, kde je míst dostatek.

Ze 719 dětí, které přišly letos k zápisu, dostalo podle ní 75 dětí odklad. „Hodně dětí v posledních letech nastupuje do škol s vadami řeči, velmi často šišlají, neumí vyslovit některé souhlásky, klasicky r, ř, l, c, s a další. Většina to po pár měsících dožene, ale u někoho problém přetrvává až do další třídy,“ podotkla po zápisu jedna mladoboleslavských učitelek.