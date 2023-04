Přehnaně těžké přijímačky, stěžují si žáci

Botlík se však domnívá, že jsou přijímačky pro páťáky příliš náročné. „Je to hrozně a zbytečně těžké a pro děti demotivující. Nutí je to připravovat se strašně dlouho. Rodiče je tlačí, aby byly na gymnáziu co nejdřív, a teď tam dostanou takto mastné úlohy a některé si ani neškrtnou. Tak jaký to pak má na ty děti dopad?“ tázal se.