Rodiče dětí v Karlíně protestovali proti losování při zápisu do prvních tříd

„Odmítáme, aby osud dětí určil náhodný los. Nemůžeme přijmout fakt, že každé čtvrté až páté dítě, které zde chodilo do školky a vybudovalo si zde sociální vazby, má být vytrženo z kolektivu a posláno do školy na místo, kde nikdy nebylo a nikoho nezná,“ uvedli v otevřeném dopise určeném zastupitelům Prahy 8 rodiče karlínských předškoláků.

To by podle Miroslava Stacha vedlo k tomu, že se zamezí takzvané spádové turistice. Někteří lidé by tak neměnili bydliště svých potomků na jiné adresy, než skutečně bydlí, těsně před zápisem dítěte do vybrané školy.