Brněnská firma předala Evropské kosmické agentuře modul pro družici Plato

Zástupci brněnské společnosti SAB Aerospace předali v pátek zástupcům Evropské kosmické agentury (ESA) servisní modul pro družici Plato. Měla by odletět do vesmíru v roce 2026 a jejím úkolem bude najít nové planety, na nichž by byl možný život.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Výzkumník Tomáš Koban z VUT Brno u servisního modulu pro misi Plato.