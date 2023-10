Bek: Rozpočet umožňuje dostát závazku zvýšení platů učitelů. Podle odborářů je to podvod

Učitelé nebudou mít v roce 2024 výdělek ve výši 130 procent průměrné mzdy, přestože to ukládá zákon, reagovala na návrh odeslaný 29. září vládou do Sněmovny místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Vládou schválený rozpočet, který počítá s navýšením rozpočtu školství o 4 mld ve srovnání s rokem 2023, znamená výrazný posun oproti předchozím návrhům. Umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů. Mimo to existuje na vládní úrovni dohoda, že budou v příštím roce uvolněny do…

Ministerstvo financí po schválení návrhu rozpočtu vládou uvedlo, že průměrný plat učitele příští rok stoupne na 52 426 korun. To je asi 130 procent průměrné hrubé mzdy zaměstnanců v Česku za rok 2022, která podle Českého statistického úřadu tehdy činila 40 317 korun. Letos už podle posledních údajů statistiků za druhé čtvrtletí roku stoupla na 43 193 Kč.

Že by se nemocenská neplatila z peněz určených na pomůcky, Seidlová vítá, ale změna by podle ní neměla být na úkor odměňování zaměstnanců. Vypracovat nový systém úhrady nemocenské zadal ministerstvu loni v říjnu tehdejší ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Stávající systém dříve kritizovali představitelé odborů i školských asociací.

Ministr Bek trvá na tom, že návrh rozpočtu umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů. „Mimo to existuje na vládní úrovni dohoda, že budou v příštím roce uvolněny do školství další dodatečné prostředky ve výši čtyři miliardy ze státního rozpočtu na reformu a investice do infrastruktury,“ napsal na síti X.