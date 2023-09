S takovými platy můžeme zavřít, varuje šéfka školní jídelny

„Jsem v oboru od roku 1985. Pokud se s platy nic nestane, tak jsme asi poslední generací, která to dělá. Mladí lidé k nám opravdu nejdou. Obávám se, že moje vnoučata budou do školy nosit chleba s máslem,“ uvedla.

Každý den zde připravují a vydávají 600 obědů. „Jsme taková továrna, dostaneme suroviny, musíme to naškrábat, musíme to uvařit, taháme těžká břemena, běháme po třech podlažích, a když nám sem ve 13:30 přiběhne 250 strávníků, které máme během půlhodiny obsloužit, tak to je hrozný stres. Do toho je tam hrozný hluk, horko. Ty holky dřou jak koně,“ vylíčila.