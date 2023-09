Peníze na kuchařky a školníky v rozpočtu budou

„Bude to nárůst. Nebude dramatický, ale bude, což je významný výsledek,“ řekl v úterý Právu Nantl. Potvrdil to v ten samý den i ministr školství Mikuláš Bek (STAN) na výjezdním hlasování vlády v Kadani.

Mezi ty se řadí školníci, uklízečky, kuchařky, hospodářky, účetní nebo IT správci.

Podle něj však zůstává na stole debata o tom, zda by některé obslužné činnosti neměl zajišťovat zřizovatel, tedy obce v případě mateřských a základních škol, u středních škol to jsou většinou krajské úřady.

Debata se podle Nantla musí vést již v tomto školním roce. Zatím se spekuluje o tom, že by peníze určené na některé nepedagogické profese převedl stát prostřednictvím rozpočtového určení daní na zřizovatele.

Obce už nyní prostředky z rozpočtového určení daní na provoz škol dostávají, kraje zatím ne. A podle Nantla by změna financování mohla přinést i úspory.

„Posílání peněz z ministerstva do škol nemusí vést k úspoře. Proč mít v jedné obci dvě malé školy, z nichž každá má svůj personál? Chtěli bychom dělat pobídky, aby zřizovatelé spojovali školy do větších celků, nebo měli společnou servisní organizaci na úklid, stravování,“ popsal plány do budoucna. Současný systém však zřizovatele k podobným krokům nemotivuje, dodal.