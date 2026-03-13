Hlavní obsah

Antické osudy českých bratří. Jak Apollo a Zeus dobývali nebe

Kamil Miketa

Nejsmělejší kosmické tažení v dějinách lidstva nese jméno budící úctu i po tisíciletích. Oficiální historie NASA uvádí, že název programu Apollo vybral v roce 1960 ředitel pro kosmické lety Abe Silverstein. Pohled na letícího boha Apollóna na slunečním voze mu tehdy připadal jako dokonalý symbol pro přistání na Měsíci. Částečnou roli ale hraje i česká stopa.

Foto: Aviation History Collection / Alamy, Profimedia.cz

Apollo Součkovi (uprostřed) gratuluje ke světovému výškovému rekordu 8. května 1930 tajemník amerického námořnictva David S. Ingalls.

Apollo navazuje na předchozí program Mercury, pojmenovaný podle římského boha Merkura. Přesto existuje fascinující česká stopa, propojující alespoň částečně tento americký sen s rodinou exulantů od Kolína. Příběh bratří Součkových ukazuje, že cesta ke hvězdám vede přes odvahu v kokpitu i precizní inženýrskou práci v zázemí.

Vozataj vymění Prahu za Oklahomu

Píše se rok 1865 a v Ovčárech na Kolínsku se rodí Jan Souček. Jeho otec Matěj, ač c. k. strážmistr u vozatajstva v Praze se slušným a jistým platem, neustále sní o lepším světě za oceánem. Dobrodružné srdce ho nakonec v červnu 1875 dostane na palubu jedné z lodí mířících k americkým břehům. V Brémách se naloďuje i se všemi dětmi, přičemž nejmladšímu je pouhých pět měsíců. Rodina nakonec přes Nebrasku a Oklahomu zakotvuje v Medfordu.

Matějův syn Jan, nyní již John, se žení s Lydií Pishnyovou, dívkou s rovněž silnými českými kořeny.

Protože John hluboce miluje řeckou mytologii, jeho děti dostávají jména jako vystřižená z antických bájí: Myrrha, Venus, Ormus, Romus, Apollo (24. února 1897 – 19. července 1955) a Zeus (19. března 1899 – 16. června 1967). Právě tato dvě jména jsou klíčem k našemu příběhu o dobývání nebes.

Stratosféru pokoří s hydroplánem

Mladší z bratrů, Apollo Souček, se brzy po absolvování Námořní akademie stává hvězdou první velikosti. Poprvé se proslavuje v roce 1929, kdy během dvou měsíců vytváří dva světové výškové rekordy, jak připomíná Národní muzeum letectví a kosmonautiky ve Washingtonu.

Se svým dvouplošníkem s otevřeným kokpitem Wright Apache doslova prostřeluje hranici stratosféry a vytváří výškový rekord 11 930 metrů nad mořem. O měsíc později dosahuje ještě neuvěřitelnějšího výkonu, když dosahuje výšky 11 750 metrů s hydroplánem.

Foto: Keystone-France / Contributor, Getty Images

Apollo Souček jako pilot U. S. NAVY

V roce 1930 pak podle webu Oklahoma Historical Society dosahuje absolutního maxima pro veškerá letadla, a to výšky 13 157 metrů, což na dlouhou dobu definuje limity tehdejších pístových letadel a otevírá cestu k budoucímu dobývání stratosféry. Součkovy poznatky z výškových letů posouvají vpřed i vývoj meteorologie, fyziky i výzkum podporující udržení životních funkcí pilota v extrémním prostředí.

Je to věda praktikovaná na vlastní kůži. Při jednom z letů uniká Apollo smrti jen o vlásek. Po srážce s jiným letounem vyskakuje z kokpitu v posledním okamžiku a padák se mu po mnoha marných pokusech otevírá až těsně nad zemí.

Let do stratosféry díky moudrosti Eskymáků

Tajemstvím pomáhajícím Apollo Součkovi přežít v otevřeném kokpitu ve výšce přes 13 kilometrů je mistrovské dílo konstruktérů v čele s jeho bratrem Zeusem. Přežít v mrazu až −75 °C v takové výšce se tehdy zdá prakticky nemožné.

Součkův tým proto místo neexistujících technologií vsází na staletími prověřenou moudrost Eskymáků. Kombinézu a helmu vyrábějí po jejich vzoru z ovčí kožešiny s voděodolnou impregnací. Helma připomíná spíše strašidelnou masopustní masku, ale spolu se speciálně zkonstruovaným dýchacím přístrojem, vhánějícím vzduch do plic i při extrémně nízkém tlaku, dokáže udržet pilota při životě na samotné hranici tehdejšího poznání.

Pozadu nezůstává ani Zeus, který v květnu 1928 s obřím hydroplánem PN-12 překonává hned několik světových rekordů v délce a trvání letu. Svými výkony dokazuje, že dokonalá technická příprava stroje umožňuje posouvat hranice možného stejně efektivně jako pilotní odvaha.

Inženýr Zeus a ozvěny v hlase Ameriky

Zatímco Apollo je tváří rekordů, jeho bratr Zeus Souček se stává mozkem technického pokroku. Jako uznávaný konstruktér a manažer v leteckém průmyslu působí v čele oddělení vyvíjejících technologie nezbytné pro přežití v extrémních výškách.

Právě Zeusova schopnost propojující vizi s technickou realizací umožňuje jeho bratru Apollovi přežít tam, kde jiní končí.

Za druhé světové války slavný rekordman Apollo mění výškové lety za strategické velení. V dubnu 1942 stojí na palubě letadlové lodi USS Hornet (CV-8) jako klíčový letecký důstojník. Právě pod jeho dohledem a z jeho paluby startuje historicky první odveta za Pearl Harbor – slavný Doolittlův nálet na Tokio.

Ačkoli sám v kokpitu bombardéru nesedí, je to on, kdo odpovídá za bezpečný start těžkých strojů z krátké paluby uprostřed oceánu. Svoji válečnou cestu korunuje v roce 1945, kdy se stává prvním velícím důstojníkem letadlové lodi USS Franklin D. Roosevelt, a to přímo při jejím uvedení do služby 27. října 1945.

Během aktivní služby poskytují oba bratři v roce 1952 rozhovor československé redakci Hlasu Ameriky. S hrdostí hovoří o svém původu a rodičích: „U nás v Oklahomě jsme vždy mluvili česky. A netřeba dodávat, jak často nám rodiče i babička vyprávěli o krásných a nezapomenutelných tradicích českého lidu.“ Jsou to slova mužů, nikdy se neodstřihujících od svých kořenů, i když slouží velmoci na druhé straně světa.

Legenda o pojmenování projektu

