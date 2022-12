Při likvidaci vánočního odpadu dbejte hlavně na správné třídění světelných zdrojů a polystyrenu

V mnoha rodinách se na konci roku objeví spousta nových elektrospotřebičů, kterými se lidé vzájemně obdarovávají. Často nahrazují už vysloužilá anebo prostě jen stárnoucí elektrozařízení. Při jejich likvidaci nesmíme zapomínat, že elektroodpad rozhodně nepatří do koše, protože jej lze téměř ze 100 % recyklovat a vytříděné materiály se mohou znovu využít.

Pozor musíme dávat ovšem i při likvidaci vysloužilých světelných zdrojů, jako jsou například žárovky či zářivky. Ty do běžného elektroodpadu nepatří, protože jsou příliš křehké a při likvidaci by se mohly rozbít a škodlivé látky by se z nich uvolnily.