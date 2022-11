Jaká budou letošní svatomartinská vína? Lehčí a s nižším obsahem alkoholu

Někdo nemůže dospat, jiný si zase stříhá metr do magického data 11. 11. Na Martina budeme moci konečně okoštovat, jak kvalitní byla letošní vinná réva, a to v podobě svatomartinského vína, jehož hlavní sezonou je čas od listopadu do Vánoc. Přirozenou svěžest mladého vína si ale uchovají až do jara.