Natáčecí místa známých českých pohádek: kde se točily a kam se podíváte i dnes

Zámek Průhonice se nachází v okresu Praha-západ. Společně s Průhonickým parkem je součástí světového dědictví UNESCO. Zámek nabízí celkem tři výletní okruhy. Základní okruh vede od zámku kolem Podzámeckého rybníka až na Hlavní vyhlídku a lučními partiemi zpět k zámku a je dlouhý 2,5 km. Hlavní okruh je dlouhý 5 km a vede nejzajímavějšími partiemi I. části parku a pokračuje do II. části parku, bývalé obory. Třetí okruh je vyhlídkový a dlouhý 10 km, vede od zámku až do nejvzdálenějších míst v bývalé oboře a vede na všechny vyhlídky v parku. Hrad Kokořín leží východně od Mělníka a nabízí prohlídku starého paláce, ochozů a vyhlídky z věže.

Proslulé peklo s Luciferem Karlem Heřmánkem je pak vytvořeno hned z několika reálných lokalit. První je skladní hrad Sloup, kde filmaři použili jeho prostory pro záběry pekelné ředitelny a využili zde schody, které v pohádce vedou do pekla. Pekelné záběry doplnily jeskyně Pusté kostely u Cvikova, bývalý podzemní náhon k Velenické zrcadlárně nebo zřícenina hradu Rotštejn v Klokočských skalách, odkud pochází známý záběr vchodu do pekla.

Kdo by neznal jednu z nejklasičtějších českých pohádek s nezapomenutelnou Libuškou Šafránkovou v hlavní roli. Statek, na kterém Popelka žila společně s macechou a nevlastní sestrou, je ve skutečnosti hrad Švihov. Ten představoval jak statek samotný, tak i pavlač nebo stáj s koněm Juráškem. Hrad Švihov leží ve stejnojmenném městě v okrese Klatovy. Návštěvníkům nabízí několik prohlídkových okruhů včetně jednoho speciálního, přímo věnovaného právě Popelce, kde se navíc dozvíte i spoustu dalších informací. Část výstavy je věnována dětem.

Pohádka z roku 1952 s Alenou Vránovou a Vladimírem Rážem se natáčela na mnoha místech v severních a v jižních Čechách. Půlnočnímu království propůjčil svůj vzhled zámek Hluboká nad Vltavou u Českých Budějovic. Tady například u brány princezna Krasomila drze hází míč Miroslavovi a poroučí mu, aby jí jej hodil zpátky. V Českých Budějovicích se natáčelo také tržiště v Miroslavově království i nádvoří hradu, a to na Piaristickém náměstí. Naopak Miroslavův zámek je ve skutečnosti zámek Telč. Pár scén se natáčelo také v Třeboni.

Severní Čechy pak v podstatě tvoří zbytek scén mimo prostředí zámků. Hranice mezi dvěma královstvími se točila na louce v obci Huntířov, v dalším záběru je pak hranice natočena na Křížovém vrchu u Rynartic. Stavení u uhlíře ve Vysoké Lípě, chalupa ševce ve Všemilech a mouku u mlynářů mleli v Dolském mlýnu nedaleko Kamenické Stráně a Jetřichovic. Známá scéna, kde princezna s princem jedou na kládě a následně padají do vody, se natáčela v Jetřichovicích.

Pohádka o čarodějce Saxaně, která touží utéct do světa lidí, je stejně známá jako písnička z filmu, kterou nazpívala Petra Černocká. Ta rovněž ztvárnila hlavní postavu – Dívku na koštěti. Oproti jiným pohádkám, kde filmaři stěhovali štáb z jednoho konce republiky na druhou, se tato pohádka kromě ateliérů prakticky celá natočila v Pardubicích. Jediné scény, které v městě perníku a koní natočené nebyly, jsou ty, kdy trojice chlapců v čele s Janem Krausem alias Mikym ujíždějí s ukradeným Lexikonem kouzel. Ty byly natočeny na různých místech, převážně okresních silnicích.

Oblíbená pohádka Jiřího Stracha Anděl páně se váže k celé řadě českých hradů. Ačkoliv se v pohádce objevuje jen jeden, natáčen byl celkem na třech: Kašperku, Křivoklátu a Českém Šternberku. Hrad Kašperk je zachycen ve scénách, kdy se k hradu přichází, dále je vidět jeho hradní brána, podhradí i nádvoří. Pohled na hrad i do okolí je pak zachycen ze zříceniny Pustý hrádek, která je nedaleko Kašperka. Hrad Křivoklát posloužil vězením, kde byl držen princ Maxmilián i Petronel, a tržištěm. Hrad Český Šternberk poté doplnil pohádkový hrad o prostory hradní kuchyně, Maxmiliánovy komnaty, chodby s pavlačí a komnatami Dorotky a klíčnice Francky.

Pohádka Václava Vorlíčka s Libuškou Šafránkovou coby Večernicí baví malé i velké diváky už od 70. let. Na zámku Ploskovice a v přilehlém zámeckém parku se natáčely první záběry pohádky, kdy Velen provdává své sestry za bratry Večernice, do které se zamiluje. S vdavkami svých dcer ale nesouhlasí Velenův otec, princ se tak vydává do světa, aby našel své sestry a Večernici. Po cestě Velena potkává jedna šlamastyka za druhou. Princ putuje drsným terénem skal, což se natáčelo převážně v Adršpašských skalách.