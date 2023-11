Svatomartinské husy už míří na pekáč, proti loňsku opět podražily

Cena hus v Kalhově poskočila z loňských 295 Kč za kilogram na letošních 320 korun. Pokud si někdo na husí stehno s červeným a bílým zelím, bramborovou lokší a karlovarským knedlíkem zajde do faremní restaurace, dá za porci bez pěti korun čtyři stovky. Na necelou stokorunu pak přijde husí kaldoun s masem, droby, nudlemi a zeleninou.

Některé chovy v posledních letech postihla ptačí chřipka. Před dvěma lety se nevyhnula ani farmě v Rohozné na Jihlavsku. „Znovu jsme chov obnovili, letos jsme již líhli z našich hus. I přes proklamovanou krizi se našemu chovu daří a o vykrmené husy je stále zájem, i když se nejedná o levné zboží. Na konci září jsme neměli co prodávat a to do svatého Martina zbýval ještě více než měsíc,“ řekl Právu farmář Josef Tříska.