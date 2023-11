Husí hody v Praze: Kde si pochutnat na svatomartinském menu

Husu pravidelně kontrolujte a přelévejte výpekem, aby se nevysušila. Po změknutí odlijte tuk a husu naporcujte. Vraťte do pekáče, přelijte výpekem a vraťte zpět do trouby. Zvyšte teplotu na 200 °C a pečte dalších zhruba 30 minut. Kůže tak hezky zezlátne.

K husímu menu se často podává svatomartinské víno, jedná se o druh mladého vína. „Mladé víno je takové, které je uvedeno do prodeje v témž roce, kdy byly sklizeny hrozny, z nichž bylo vyrobeno. Vinifikace mladého vína je stejná jako u ročních vín, jen je zkrácená doba macerace rmutu na pár dní a odpadá zrání hotového vína v tancích nebo dřevěných sudech. U svatomartinských vín je prodej zahájen na sv. Martina – 11. listopadu v 11 hodin. U slavnějšího Beaujolais je to třetí čtvrtek v listopadu. Jde o víno, které je určeno k okamžité spotřebě. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter,“ říká Roman Novotný, generální manažer vinného klubu Bokovka.

Tip šéfkuchaře Jana Pípala: „Když se pojedete podívat do chovu, abyste si vybrali husu, je vždy dobré koukat na to, v jakém prostředí husy žijí – zda mají prostor, vodní hladinu, nějaký kus trávy, že jsou čisté, to je známka, že je husa zdravá. Pokud od prvního pohledu husa vypadá jak pohádková, znamená to, že se jí daří dobře. Znamená to však také, že čím víc prostoru husy mají, tím je i vyšší cena.“