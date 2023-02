Z úniku před válkou tyjí podnikavci

Zatímco většina ukrajinských mužů od 18 do 60 let po dobu téměř rok trvající války s Ruskem měla kvůli mobilizaci zakázaný výjezd do zahraničí, politické špičky a vysocí státní zaměstnanci se nestydatě chlubili snímky z dovolených a výletů. Nové rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany má zatrhnout nezřízené cestování politické elity.