Potřebujeme 200 stíhaček, žádá Ukrajina

Podle něj má ruská armáda, která podnikla na Ukrajinu invazi, soustředěnu leteckou sílu na „čtyřech desítkách letišť v Rusku, Bělorusku a na okupovaných územích“ a co do počtu bojových vozidel je „pětkrát až šestkrát lepší než ukrajinské letectvo“.

„Navíc jsme horší v technické vybavenosti. Situace je proto vážná. Je nutné vytvořit až pět taktických leteckých brigád s jedním typem víceúčelového letounu západního typu. Jaký typ to bude, se nyní zjišťuje,“ uvedl Ihnat.

„Nic není v principu zakázáno,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, ale stanovil řadu podmínek - dodávka by nesměla vést ke zvýšení intenzity konfliktu, letouny by nesměly být použity pro útoky na ruské území a poskytnutí strojů by nesmělo oslabit bojeschopnost francouzského letectva.