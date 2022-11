Velitelé z Azovstalu nemají v Turecku stání. Chtějí bojovat

Do boje by se ráda vrátila pětice velitelů obránců komplexu Azovstal v Mariupolu, která po propuštění z ruského zajetí musí dle dohody až do konce války setrvávat v Turecku. Ukrajinský velvyslanec v Ankaře Vasyl Bodnar to řekl portálu nv.ua s tím, že jejich návrat do vlasti zatím není možný.

Foto: Alexei Alexandrov, ČTK/AP Ukrajinský voják v evakuačním autobusu z oceláren Azovstal