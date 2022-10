V případě jaderného útoku Ruska na Ukrajině zůstanou francouzské jaderné zbraně v silech

Pokud by Rusko použilo na Ukrajině jaderné zbraně, Francie by stejný typ zbraně nepoužila. Veřejnoprávnímu televiznímu kanálu France 2 to řekl prezident země Emmanuel Macron. Jaderná doktrína odstrašení podle něj funguje. V rozhovoru rovněž uvedl, že si myslí, že by se obě strany měly vrátit k jednacímu stolu.

Foto: Profimedia.cz Francouzský prezident Emmanuel Macron ve velkém rozhovoru pro France 2