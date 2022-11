V části ruského města Šebekino nešel proud, prý následkem ukrajinského ostřelování

Ruská propaganda přešla z diskusí "Kyjev za tři dny" na "Ukrajina a Západ potřebují zasadit co nejvíce prestižní úder v Rusku a můžou obsadit Šebekino nebo Valujki"..Šebekino, do války sem o něm nevěděl, 39 000 obyvatel, Valujki 33 000, tak to jsou hodně prestižní cíle :)) pic.twitter.com/B3hczW6GVJ