USA dají Ukrajině „významný počet“ tanků Abrams. Moskva běsní

Spojené státy dodají na Ukrajiny tanky M1 Abrams, uvedla americká média. Oznámit by to mohl Washington už ve středu, a to zřejmě v koordinaci s Německem, které oznámí dodání tanků Leopard 2 z výzbroje Bundeswehru. Rusko už dalo najevo své pobouření.

Foto: Ints Kalnins, Reuters Americký tank M1A1 Abrams střílí na manévrech v Lotyšsku