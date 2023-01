Urychlit dodávky tanků Leopard 2 může i Česko se Slovenskem, píše německý tisk

Tanků by ale letos mohlo Německo dodat Ukrajině až o třicet více, pokud by Česko a Slovensko souhlasily se zpožděním dodávek pro své ozbrojené síly, píše deník. Ochotu předat Ukrajině své tanky tohoto typu již ohlásily Polsko a Finsko.

Šéf německého zbrojního koncernu Rheinmetall Armin Papperger v nedávném rozhovoru prohlásil, že podnik by mohl s případnými dodávkami začít nejdříve v roce 2024. Podle FAZ je ale zbrojní průmysl schopen tanky dodat již letos v říjnu.

„Rozhodnutí ale potřebujeme dnes,“ citoval deník nejmenované zbrojní zástupce. V takovém případě by společnosti Rheinmetall a Krauss-Maffei Wegmann, které tanky Leopard 2 vyrábějí, mohly od třetího čtvrtletí expedovat jeden tank týdně.

Výrazně urychlit případné dodávky pro Ukrajinu by mohly podle FAZ Česko a Slovensko, kterým Německo darovalo tanky Leopard 2 náhradou za to, že tyto země předaly Kyjevu zbrojní techniku ze sovětské éry. Česko loni v prosinci převzalo první z tanků Leopard, celkem pak obdrží 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Také Slovensko loni v prosinci převzalo první z 15 tanků Leopard 2A4.

O scénáři, kdy by Česko se Slovenskem dostaly tanky až v roce 2024, se v Německu podle deníku nyní uvažuje. „S takovým přerozdělením by však musely vlády v Praze a Bratislavě souhlasit,“ poznamenal deník. Kladný postoj obou zemí by podle FAZ znamenal dalších 29 tanků Leopard 2 pro Ukrajinu v letošním roce.