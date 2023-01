Němci dodají své tanky Leopard až za rok

„Rozpracovaných máme 22 tanků Leopard 2, které bychom mohli dokončit a dodat na Ukrajinu. Máme také ještě asi 88 tanků Leopard 1. Nemůžeme je však vyrábět bez objednávky, protože náklady jsou několik set milionů eur. Rheinmetall to nemůže financovat předem,“ řekl Papperger.

Tanky musí být nejen přebarveny, ale také upraveny pro použití ve válce, doplnil. To znamená jejich kompletní demontáž a následnou rekonstrukci. „Kdyby se zítra rozhodlo, že můžeme poslat tanky Leopard do Kyjeva, výroba potrvá až do začátku příštího roku,“ dodal.