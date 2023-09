Ukrajinci jsou za půlkou Verbove. Protiofenziva přešla do mimořádně dynamické fáze

Podle něj ani pokračování protiofenzívy přes zimu do jara příštího roku nemusí nutně vést k náhlému a dramatickému průniku do hloubky ruské obrany.

O průniku ukrajinských vojáků do Verbove se objevují zprávy od 22. září, a to i z ruské strany. „Chochlové pronikli do vesnice Verbove a dálé postupují na východ,“ uvedl r uský telegramový účet VDV za Těplinského , přičemž použil hanlivého označení Ukrajinců. V neděli doda l: „Už jsou za polovinou (Verbove). Kluci ze 7. výsadkové divize bojují statečně. Poměr sil není v náš prospěch.“

Útok Ukrajinců severně od Verbove by umožnil vyhnout se těžkým bojům o trosky této vesnice a proniknout na východ jižně od Novofedorivky. Družice NASA v této oblasti zachytily výrazný nárůst teploty, což by mohlo souviset s dělostřeleckou palbou.

„Ruské vojenské velení možná nařídilo tyto útoky, aby si koupilo čas, ale není jasné, co zamýšlí Kreml s tímto časem podniknout,“ napsal ISW. Citoval zároveň ukrajinského analytika Konsťantyna Mašovce, podle něhož to má smysl, když se mezitím připraví další linie obrany nebo se síly uchovávají pro případný protiútok.

Ruské útoky však mohou být i výsledkem tlaků v ruském vedení. Podle jednoho ze zdrojů Kremlu dostal ruský ministr obrany Sergej Šojgu měsíc na to, aby zlepšil situaci na frontě, zastavil ukrajinskou protiofenzívu a ruské síly opět převzaly iniciativu a zahájily útok na nějaké větší město. Tento termín vyprší na začátku října. Uvedl to účet Kremlevskaja tabakěrka.

Podle ISW by to mohla být snaha i za cenu vysokých ztrát dovést ukrajinskou protiofenzívu do kulminačního bodu, po němž by zeslábla.