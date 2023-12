Tlak spojenců na Izrael není fér, nemá na výběr, upozornil analytik

„Izrael je pod velkým tlakem, pod velice nefér tlakem. Spojené státy, které jsou jeho jediným reálným spojencem, protože mu jsou schopné poskytovat skutečnou podporu v podobě dodávek zbraní a zpravodajských informací, začínají neférově tlačit na Izrael, ať tu válku co nejrychleji ukončí,“ řekl Mikulecký.

„Důvody jsou jasné. Vůdci vlivových amerických muslimských skupin, které by měly být proti Hamásu, protože Hamás utlačuje v Pásmu Gazy muslimy, již vydali prohlášení, aby američtí muslimové v nadcházejících primárkách, kdy se bude hlasovat o tom, kdo bude kandidovat za Demokratickou stranu na post prezidenta, nepodpořili Joea Bidena. Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám ve Spojených státech na to politici v rámci Demokratické strany bohužel slyší. A začínají mistrovat Izrael v podobném duchu jako například Francouzi, že přece musí brát ohledy na tu druhou stranu, aniž by brali v potaz fakt, že na druhé straně jsou teroristé,“ vysvětlil analytik důvod tlaku na Izrael ze strany Washingtonu a připomněl, že v americké Demokratické straně je silné extrémně levicové propalestinské křídlo, které navenek reprezentují například tzv. squad a které veřejně hájí činy teroristů.

Mikulecký přitom zdůraznil, že Izrael nemůže postupovat jinak, než postupuje: „Izraeli nezbývá nic jiného než se pokusit Hamás zničit, respektive zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu. Aby Izrael získal na nějaký krátký čas klid, že nebude jeho území ostřelováno raketami. Palestinské rakety na Izrael létají i v těchto dnech neustále, přestože už se dávno bojuje na území Pásma Gazy. Hamás má dostatek prostředků k tomu, aby mohl terorizovat civilní obyvatelstvo v Izraeli. Protože Hamás často nemíří v Izraeli na vojenské cíle, ale na civilní.“

Nevolte Bidena za prezidenta, vyzývají američtí muslimové

Postup USA považuje za licoměrný: „Pokud by někdo z území Kanady nebo Mexika ostřeloval každý den raketami americká města, byla by americká reakce smrtící, rychlá a rozhodná. Pokud by se něco podobného dělo Francii, tak prezident Macron by minimálně začal telefonovat, možná by nechal barevně nasvítit Eiffelovku, možná, v nouzi nejvyšší by se za přísných bezpečnostních opatření prošel s dalšími EU politiky v průvodu. Ale na Izrael neustále všichni uplatňují úplně jiná měřítka. Ten má po každém útoku jen nastavit druhou tvář, tiše trpět a zasypat útočníky humanitární pomocí.“

Foto: Amin Hamad Anwer - Irácké vzdušné síly, Novinky Milan Mikulecký během svého působení na základně Balad, Irák v roce 2015.

Analytik zmínil také to, že Izrael nemá v dnešním světě mnoho spojenců: „Reálně mě na první dobrou napadají Spojené státy a ČR, ale ČR může vyjadřovat tak maximálně nějakou morální podporu. Bohužel spojencem Izraele není ani dnešní Evropa.“ Postup EU označil za chybu: „Evropa si neuvědomuje, nebo nechce připustit, že to, co Palestinci z Gazy prováděli Izraelcům 7. října, může za nějaký čas proběhnout i u nás. Touto slepotou si zaděláváme na to, že něco podobného budeme zažívat v Evropě, jako už občas zažíváme v takové lehké demoverzi, kdy někdo z islamistů cvičně zabije jednoho či dva turisty.“

Brzký mír nelze čekat

Mikulecký je velmi pesimistický ohledně brzkého míru: „Za současné situace si nemyslím, že by v oblasti mohl nějak nastat mír. Palestinci měli celou řadu možností, a nikdy žádnou nevyužili. Pojďme se smířit s tím, že jsou věci, které prostě lidstvo musí vyřešit až někdy v dalších generacích, a pojďme se teď soustředit na to, co můžeme dělat, tedy zachovat podporu Izraeli, minimálně tu morální, a snažit se, aby ten konflikt se nerozšířil dál.“

Analytik upozornil, že ani likvidace vojenských kapacit Hamásu nepřinese klid: „Izraeli se nepodaří zničit teroristické podhoubí v Pásmu Gazy, protože by musel eliminovat 90 procent, možná i o něco víc obyvatelstva v Pásmu Gazy, které je od roku 1948 pod indoktrinací nenávisti vůči Židům a víry v to, že jednoho dne všechny Židy vyvraždí a Palestina bude sahat od řeky k moři, tak jak tady na Západě s oblibou vyřvávají dnešní neonacisté.“

I po ukončení hlavních bojů bude Izrael evidentně pokračovat v likvidaci špiček Hamásu, tak jak to dělaly jeho tajné služby po teroristickém útoku na izraelské sportovce na mnichovské olympiádě. „Vzkazy ze strany izraelské bezpečnostní komunity a tajných služeb jsou naprosto jednoznačné – Izrael se chystá eliminovat vůdce teroristů, ať žijí kdekoliv. Pokud jim Izrael dokáže trošku vrátit to, co oni udělali Izraelcům 7. října, jenom dobře,“ řekl Mikulecký. „Samozřejmě už podrážděně reagovalo Turecko, které část teroristů hostí,“ připomněl.

Analytik zdůraznil, že je to nepřijatelná situace: „Není možné, aby v Gaze umírali i Palestinci, kteří možná nesouhlasili s terorem, a ti, kteří teror rozpoutali, si užívali pohodlí našeho západního světa, létali na konference, a ještě nám vykládali, jak jejich lid trpí. Jim přitom jde jen o jejich pohodlí.“

Tlak na Izrael probíral redaktor Alex Švamberk s Milanem Mikuleckým v rámci podcastu Zbytečná válka. Celý podcast bude zveřejněn tento týden.