Student vyhrožoval vražděním Židů, prozradila ho IP adresa

Dai vyhrožoval podřezáváním Židů, znásilňováním židovských žen, které by pak svrhl z útesu, a podřezáváním židovských dětí. Chtěl také vystřílet košer jídelnu v kampusu. Prokurátor Geoffrey Brown žádal uvalení vazby, protože by Dai mohl utéci a proto, že představuje hrozbu pro ostatní, neboť jídelnu předtím navštívil. „Věděl přesně, co dělal,“ podotkl Brown.

Dai, jemuž hrozí až pět let vězení za vyhrožování zabitím nebo zraněním prostřednictvím mezistátní komunikace, se podle vyjádření agenta FBI přiznal, že psal nenávistné vzkazy podepsané přezdívkami Hamas a Kill Jews nebo Jew Evil.

Dai je Američan čínského původu, který vyrůstal ve městě Pittsford ve státě New York asi 130 kilometrů od koleje univerzity v Ithace.

Kvůli válce v Gaze se celosvětově vzedmula nenávist vůči Židům

Podle rodičů je nevinný, trpěl depresemi

Daiův otec nevěří, že se mladík dopustil trestného činu. Plyne to z jeho vyjádření pro server New York Post: „Ne, nemyslím si, že by se dopustil zločinu. Před rokem 2012 byl vždy milý, nápomocný své rodině a svým spolužákům. Řekl nám, že ztratil životní cíl a motivaci. Jako rodiče jsme mu zkoušeli věnovat víc lásky.“

Otec, jenž si nepřál zveřejnit své jméno, dodal: „Můj syn má vážné deprese. Kvůli depresi nemůže dobře zvládat své emoce.“ Do depresí podle něj upadl rok poté, co začal studovat inženýrství na prestižní univerzitě. Na školu se dostal na základě programu pro výjimečně nadané studenty na střední škole Pittsford-Mendon. Na univerzitě pak jako ještě nevystudovaný poradce pomáhal dalším studentům s programovacím jazykem MATLAB a řídil také logistiku školní vědecké olympiády.

Kvůli depresím na dva semestry školu přerušil, ale dál měl potíže. „Moje žena mu mnohokrát volala nebo posílala zprávy, ale bez odpovědi. Obávala se, že by mohl spáchat sebevraždu, a jela do jeho bytu, aby viděla, co se stalo.“ Když dorazila, našla tam už jen policisty, syn byl mezitím zatčen.

FBI ho vystopovala na základě IP adresy, která ukázala, z jakého počítače byly posílány nenávistné příspěvky na sociální síti.

Studenti v šoku

Studenti na prestižní univerzitě byli v šoku. „Opravdu si nemyslím a nevěřím, že někdo na Cornellově univerzitě by mohl tak zle, odporně a hnusně vyhrožovat,“ řekl student školy Sam Friedman.

Židovští studenti na univerzitě přiznali, že se na koleji necítí bezpečně. „Řekl bych, že ve srovnání s tím, jak jsem se cítil v září, tak ne,“ řekl Gavi Schechter stanici CBS.

„Dokonce v rodině jsme večer diskutovali, zde je pro mě bezpečné, abych zůstával na koleji, a jestli bych se neměl vrátit domů,“ uvedl další student Davian Gekman.