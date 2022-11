Rusům se nedaří, tak škodí civilistům, říká generál Mičánek

Rusko začalo masivně ostřelovat raketami celou Ukrajinu, jedna z raket – zřejmě obranná ukrajinská střela – dopadla i do Polska. Proč se Rusové uchýlili k takovému bezohlednému jednání, když ztráty jsou hlavně na straně civilistů?

Pokud není Rusko schopno získat převahu vojensky přímo na frontě, bude se snažit – a je to vidět od doby, kdy se dostalo ústupem od Kyjeva pod tlak – oslabit odhodlání civilního obyvatelstva ničením civilní infrastruktury.

Většina posledních raketových úderů mířila na kritickou infrastrukturu a výrazně komplikuje situaci ukrajinské samosprávě a její snahu zabezpečit obyvatelstvo pro překonání zimy. Rusové změnili i taktiku použití raket. Nyní přistupují k masivnímu použití velkého počtu raket různých typů v jedné vlně s cílem saturovat ukrajinskou protiletadlovou obranu a zvýšit pravděpodobnost, že více jejich raket zasáhne cíl. Stalo se tak 10. října i 15. listopadu.

Ukrajincům se podařilo dobýt zpátky město Cherson na jihu země. Jak velká je to ztráta pro Rusko?

Ztratili nejen území, o kterém prohlásili, že je na věky jejich.

Ale také ztratili možnost vytvořit pozemní koridor k útoku na Oděsu, případně na Moldavsko, respektive na separatistickou část Podněstří. To už se nedá napravit. Řeka Dněpr je příliš široká a kvůli tomu, že byl zničen Antonivský most, vznikla přírodní hranice mezi tím, co je ukrajinské a co je ještě ruské.

Problém je v tom, že Ukrajinci odpálili i část mostu na přehradní hrázi Kachovka a nejbližší most od Chersonu je zhruba 70 kilometrů v Záporoží. Tam je jediná možnost, jak se teď Ukrajinci mohou dostat ke zbytku Chersonské oblasti. Musí obejít celou vodní nádrž Kachovka přes Záporoží a pak se otočit na Melitopol.

Jaké mají šance pokračovat v ofenzivě na jižní frontě?

To se uvidí podle toho, kolik Rusové přeskupili vojenských sil z Chersonské oblasti do oblasti Bachmutu a na východní frontu.

Jak se tam daří Rusům?

Je to v podstatě stacionární fronta. Není tam žádný průlom a asi ani nebude, protože jak se ulevilo Rusům u Chersonu, tak se stejně ulevilo ukrajinské armádě. Teď bude záležet na tom, jak a kdo rychle přeskupí síly a vytvoří si podmínky pro protiútok.

Ukrajinci mají dvě možnosti: buď mohou pokračovat na severovýchodě v charkovské oblasti. Není to nepravděpodobné, ale význam, co tím mohou získat, je daleko menší, než co by získali, kdyby pokračovali s ofenzivou na jih na Melitopol. To by Rusům způsobilo daleko větší problémy, protože tam vede pozemní koridor na Krym z Luhanské a Doněcké oblasti. Pokud by Ukrajinci znovu dobyli Mariupol, tak by to bylo daleko symboličtější, než byl třeba Cherson.

Jak se dá jednoduše vysvětlit, že Ukrajincům se začalo takto dařit?

Pokud mluvíme o Chersonu, tak Ukrajinci tam využili perfektní znalosti svého území, potom mají velice dobré zpravodajské informace od spojenců, hlavně od Velké Británie a Spojených států. Pak se naučili velice dobře používat moderní technologie a využívat drony. Dostali salvové raketomety a moderní houfnice, které mají větší dostřel než většina ruské techniky. Ukrajinci vystřelí méněkrát, ale vzhledem k tomu, že mají sofistikovanější munici, která má přesnější cílové navádění, a že mají informace o nepříteli, tak mohou efektivněji vést protibaterijní činnost. Mají dokonce mobilní aplikace, které jim umožňují zapojit veřejnost, od ní mohou dostávat informace v reálném čase o pohybu ruských vojsk.

Čas na mírová jednání ještě neuzrál, Rusové by museli přiznat, že jsou natlačeni do kouta

Mají určitě mnohem lepší morálku.

Nikomu se nechce umírat. Vždy jsme říkali, že hlavním úkolem vojáka je přinutit, aby voják, který stojí proti němu, zemřel rychleji než on. To platí o ruských i ukrajinských vojácích úplně stejně a je to dobře vidět na postupu ukrajinské armády. Není příliš rychlý, vyhýbá se složitým operacím, neútočí čelně, nesnaží se dobývat města, která jsou dobře bráněna, ale ničí komunikační uzly, velitelská stanoviště, sklady munice a komplikuje tak život ruských vojsk. Ruští blogeři a jestřábové stažení z Chersonu podali jako největší selhání ruských vojsk, ale Rusům nic jiného nezbylo. Možná mohli vzdorovat o měsíc déle, měli by větší ztráty, ale bez možnosti dostávat zásoby by dříve nebo později museli stejně ustoupit.

Mohla to být past na Ukrajince?

Jako všude je i na ukrajinské straně propaganda. Do poslední chvíle nebylo jisté, co Rusové udělají, mohlo se stát cokoliv. Mohli evakuovat obyvatelstvo, stáhnout se, nebo udeřit taktickou jadernou zbraní, cokoliv. Iracionalita konfliktu je poměrně velká. Boj ve městě je vždycky nepříjemný. Jakmile se prokázalo, že Rusové se stahují, tak ukrajinské straně určitě odlehlo.

Platí ale, že když vyhrajete konflikt nebo válečnou epizodu a skutečně musíte bojovat, má to vždycky větší hodnotu, než když zaberete území, které protivník opustil. To, že Rusové utekli z Charkovské a nyní z Chersonské oblasti, je samozřejmě zásluha ukrajinské armády, ale pořád to nebyly bitvy typu druhá světová válka. To je bohudík charakter stávajícího konfliktu, že to jsou místní lokální střety, kde se nasazuje rota, četa, baterie, ale žádné nasazení velkých svazků neuvidíme.

Jak jsou na tom Rusové vojensky?

Rusové zdaleka neřekli poslední slovo. Až donedávna tápali, protože velení operace na Ukrajině bylo poměrně špatné. Teď udělali velitelem vojsk generála Surovikina. To může být člověk, který přinese změnu do ruských operací. Nechce plýtvat lidmi ani technikou, vyhodnotil si, že v podstatě na tom území neexistuje reálná šance uspět a že je potřeba se stáhnout, byť je to nepopulární. Ruská armáda je pořád armáda, která je několikanásobně větší než ukrajinská.

Do teď se také nezdá, že by Rusko výrazným způsobem mobilizovalo svůj průmysl. Ukrajinská vláda znárodnila některé energetické a výrobní závody. To je znak hospodářské mobilizace a toho, že potřebují zvýšit produkci na podporu armády. Na ruské straně se toto ještě nestalo. Nesmíme zapomínat, že v Rusku mají obrovskou kapacitu na výrobu „jednodušších“ zbraní: obrněné techniky, dělostřelectva, tanků a podobně. K výrobě sofistikované techniky jim často chybí odpovídající čipy, ale spousta škody se dá udělat i tím, co Rusové mají.

Už se projevila mobilizace 300 tisíc ruských rezervistů na frontě?

Zatím moc ne. Některé zdroje uvádějí, že už bylo nasazeno až 80 tisíc nově mobilizovaných. Problém je, že mobilizovaní nedostali odpovídající výcvik, protože i když skončíte vojnu, tak za pět let zapomenete, co měl člověk zažito. Také se mezitím změnila výzbroj a technika a potřebujete se přecvičit. A to není otázkou několika týdnů. Základní výcvik trvá minimálně tři měsíce, lépe však půl roku.

To, co Rusko nyní nasadilo na frontu, je víceméně vykrytí mezer. Jednotky, které byly nasazeny, mají největší ztráty, protože jim chybí zažité chování a instinkty zkušených bojovníků, kteří už například vědí, že když je nad nimi dron, tak musejí něco udělat.

Přichází zima, pomůže to víc některé z bojujících stran?

Změna počasí a podmínek na bojišti bude víc vyhovovat Ukrajincům a budou se ji snažit maximálně využít. Nesmějí dát Rusku čas na to, aby se konflikt zastavil, zamrzl, jinak Rusko získá čas, aby docvičilo zbývajících 200 tisíc záložáků, vybavilo je technikou a na jaře nasadilo. To je velká síla. V podstatě stejná, se kterou Rusové začínali konflikt, a pro Ukrajinu by to bylo náročné. Pokud tam teď přicházejí ruští vojáci, kteří nejsou dobře vycvičeni a vybaveni, tak je to v podstatě potrava pro děla.

Ukrajinci chtějí dobýt zpátky veškeré území. Je to reálné?

Reálné to je, už dobyli skoro polovinu území, která ztratili. Postupují, ale čím déle bude konflikt trvat, tím více je potřeba počítat s tím, že i Rusové se učí a budou se více bránit.

Myslíte si, že situace nazrála do stavu, kdy bude možné jednat o míru?

Nemyslím, protože Rusko by muselo přiznat, že je zatlačeno do kouta. Podmínky, které dal ukrajinský prezident Zelenskyj, jsou pro Rusko nepřijatelné. Rusové nejsou zatím ochotni stáhnout svá vojska nebo zaplatit reparace.

Jak si myslíte, že to bude pokračovat příští rok?

Uvidíme, jak se bude konflikt vyvíjet přes zimu, protože pokud by byl tlak Ukrajiny úspěšný a dařilo by se jí získávat další území, tak stávající vedení v Rusku bude mít větší a větší problém s jestřáby, kteří volají po větší agresivitě v konfliktu, další mobilizaci armády i hospodářství. To by mohlo v Rusku vést k větší dynamice nesouhlasných postojů ve společnosti. Nechci říkat k převratu nebo něčemu podobnému, ale může to být důležité pro další jednání s Ukrajinou.