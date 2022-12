Rusové pustoší Ukrajinu zbraněmi, které sama vyrobila a v dobré víře předala Moskvě

Rusko nasazuje při útocích na Ukrajinu zbraně, které byly na jejím území buď vyrobeny, nebo dislokovány v době, kdy byla součástí SSSR. Uvedl to v pondělí list The New York Times s odvoláním na tajemníka ukrajinské vojenské rozvědky GUR Vadyma Skibického. Jsou to zbraně, které Kyjev předal Rusku výměnou za garanci územní celistvosti.

Foto: MOD/2014, Reuters Ruský strategický bombardér Tupolev Tu-95 (v kódu NATO Bear)