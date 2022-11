Rusové probírali využití taktické jaderné zbraně na Ukrajině

Vysocí ruští vojenští představitelé nedávno probírali, kdy a jak by Moskva mohla využít taktickou jadernou zbraň na Ukrajině, uvedl s odkazem na vysoce postavené americké představitele deník The New York Times. Ruský prezident Vladimir Putin součástí této konverzace podle deníku nebyl.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Test ruské balistické střely během cvičení ruských jaderných sil