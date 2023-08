Rusko tvrdí, že zničilo ukrajinský člun u plynových polí v Černém moři

Pokud by se Ukrajinci chtěli pokusit narušit těžbu, dávalo by to smysl, ale ze strohé zprávy nelze ani zjistit, zda šlo jen o průzkum, nebo třeba o pokus vyřadit některou z těžních věží. Ukrajina používá k útokům na ruské lodě a přístavy i Kerčský most a bezposádkové čluny. Může je použít i pro průzkum.