Rusko se vyhnulo občanské válce. Prigožin odjíždí, problémy zůstávají, píší ruští komentátoři

Velké zásluhy Lukašenkovi připisuje komentátor Komsomolské pravdy Alexander Grišin, který zcela v duchu linie ruské propagandy tvrdí, že sobotní události Rusko neoslabily, ale naopak posílily. Důvodem je pouze to, že se podařilo zabránit ozbrojenému střetu.

Moc wagnerovců tak nepřeceňuje. „Prigožinovci by Rusko nedostali na pokraj občanské války, neměli pro to potřebnou podporu mezi lidmi ani na úřadech, ale i tak mohla situace dospět ke krveprolití,“ uvedl Grišin.

Chválí i Putina, že volil řešení nikoli efektní, ale efektivní. „Bylo by možné porazit wagnerovce silou? Velmi reálně. Kolona byla jasným cílem. A nepochybuji, že by to Prigožin na Putinově místě udělal. Nebo jakýkoli militantní generál na jeho místě. Díky bohu, že tam nejsou a je tam Putin,“ dodal Grišin.