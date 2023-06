Putin už není alfa samec, říká expert

Co mohou dělat wagnerovci v Bělorusku

„Označil bych to vzpouru,“ řekl Kurfürst, i když zmínil, že Prigožin naznačil i možný konec Putina: „Když Putin podpořil náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova a ministra obrany Sergeje Šojgua, tak na svém telegramovém účtu Prigožin reagoval, že Rusko bude mít brzy nového prezidenta a Vladimir Vladimirovič udělal chybu. Tam možná pučistický podtón byl.“

Sobotní události mají podle hosta velký dopad na postavení Ruska i pozici prezidenta: „Vyjevilo to, že v Rusku není monolit, který by ovládal jeden prezident Vladimir Vladimirovič a režim je mnohem chatrnější, než se jeví navenek. Možná jsme svědky začátku konce Putinova režimu. Proces může být dlouhý, ale Putin ztratil autoritu, to se v Rusku neodpouští. Hlavní obětí včerejšího divadla byla Putinova reputace a za druhé morálka ruských vojáků na Ukrajině.“