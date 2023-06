Washington o Prigožinově plánu věděl s předstihem, tvrdí média

Americké tajné služby věděly s předstihem o záměru Jevgenije Prigožina podniknout ozbrojenou akci v Rusku a informovaly o něm nejvyšší americké politické vedení. S odvoláním na anonymní zdroje o tom píší listy The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP).

Foto: Reuters Prigožin s ruskou vlajkou v rukách oznamuje dobytí Bachmutu