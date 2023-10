Rusko bude chtít zmrazit frontu do prezidentských voleb, posilovat armádu si netroufne, míní Girkin

„V Kremlu se s 99procentní pravděpodobností přijalo rozhodnutí zmrazit válku do voleb, tedy do 24. března 2024. Ozbrojené síly RF budou pokračovat ve strategické obraně na (plus mínus) stávajících hranicích, přičemž jediným úkolem je zabránit hlubokým průlomům nebo citlivým operačním úspěchům nepřítele,“ uvedl Girkin v dopise z 29. září, který v pondělí zveřejnila jeho manželka.