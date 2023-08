Jsem lepší. Girkin chce být ruským prezidentem, Putina z cely podrobil zdrcující kritice

Girkin se také naváží do délky Putinova prezidentského mandátu. „Nejsem tak vysportovaný a zdravý, jako byl Vladimir Vladimirovič v mých letech, proto vám, drazí voliči, nepolezu na nervy dvacet a více let. Nezvládnu to čistě fyzicky, ani kdybych se náhodou chtěl vámi zabývat i poté, co se podaří překonat válečnou krizi a její neméně těžké důsledky“, uzavírá někdejší pracovník ruské FSB s přezdívkou Strelkov.