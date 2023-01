Rusové řeší problém, který může změnit rozložení sil ve válce

„Je to pro Rusko ještě větší problém než nedostatek raket. Rusové již mají značné problémy s konvenčními typy zbraní a střeliva a do března budou tyto problémy ještě větší. Nyní množství munice používané Rusy kleslo na 19 až 20 tisíc denně a počet se bude dále snižovat. Dříve to bylo 60 tisíc za den,“ uvedl.