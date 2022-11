Rusku dochází dělostřelecká munice, tajně ji dováží z KLDR

· Do boje by se ráda vrátila pětice velitelů obránců komplexu Azovstal v Mariupolu, která po propuštění z ruského zajetí musí dle dohody až do konce války setrvávat v Turecku. Ukrajinský velvyslanec v Ankaře Vasyl Bodnar to řekl portálu nv.ua s tím, že jejich... Celý článek