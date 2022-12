Putin prý invazi třikrát odložil

Podle Skibického šéfa Kremlu do ofenzivy tlačili zejména představitele Federální služby bezpečnosti (FSB). „FSB na ofenzivě trvala. Nepochybovala, že se na invazi dostatečně připravila,“ uvedl.

Podle Skibického ruské jednotky, které invazi zahajovaly, měly potraviny, munici a palivo pouze na tři dny. Dostaly rozkaz stanout do 13 hodin od začátku útoku na předměstí Kyjeva, napsal o víkendu The New York Times s odvoláním na plány operace, které prý získal.