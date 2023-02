PŘEHLEDNĚ: Hlavní tváře ruského válečného tažení

Pověřeným prezidentem se stal na přelomu let 1999 a 2000, půl roku po zahájení aktivní fáze druhé čečenské války, do níž bylo zapojeno přes sto tisíc vojáků ruské armády. V té době se Rusko také aktivně angažovalo v Abcházii a Kosovu.

Putinovo první funkční období probíhalo ve znamení viditelného sbližování se Západem. „Nedokážu si představit svou zemi izolovanou od Evropy,“ řekl v roce 2000 a veřejně zmiňoval možnost vstupu Ruska do NATO. Podle tehdejších ruských stratégů byla spolupráce s Aliancí možností, jak zpomalit její rozšiřování o další evropské státy. V Rusku si podávali dveře přední západní politici, už během druhého Putinova mandátu ale idylka začala skřípat.

Na jeho konci (2008), kdy se šéf Kremlu na jedno volební období opět uchýlil do premiérského úřadu, se Rusko pustilo do války s Gruzií o Jižní Osetii, Moskvou podporovanou gruzínskou separatistickou autonomní republiku. Do konfliktu se zapojilo celkem 19 tisíc ruských vojáků.