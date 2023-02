První dny války zažila přímo na Ukrajině novinářka a fotografka Lenka Klicperová. „Byl to chaos a byl to šok. I pro většinu lidí, s kterými jsem se mohla setkat. Panoval neuvěřitelný chaos, bylo vidět, jak se Ukrajinci snaží horečnatě zmobilizovat své rezervy a budovat svou teritoriální obranu, do které rázem přicházeli civilisté, kteří nedrželi nikdy zbraň v ruce,“ popisuje první dny Klicperová.

Bez pomoci Západu by Ukrajinci ruské přesile nevydrželi dlouho vzdorovat. „Je nutné říct, že pomoc nezačala se začátkem války. My často zapomínáme na to, že poměrně významnou pomoc poskytovaly USA a Velká Británie už před začátkem ruské ‚velké‘ agrese,“ upozorňuje Mikulecký. Co se týče současné pomoci, je potřeba Ukrajině dát zbraně, které budou mít dosah do hloubky nepřátelského území. „A nejen do hloubky okupovaného území, ale i do hloubky ruského území,“ dodává Mikulecký s tím, že Rusové útočí po celém území Ukrajiny.