Potřebujeme transformátory a těžké zbraně, říká po ruských útocích ukrajinský diplomat

Těžké zbraně, kterými vyženeme Rusy z našeho území, to je to, co potřebujeme nejvíc, odpověděl ukrajinský chargé d‘affaires Vitalij Usatyj na otázku Novinek, bez čeho se po raketových útocích Rusů Ukrajinci neobejdou. Kvůli výpadkům elektrické energie shánějí Ukrajinci také elektrocentrály a transformátory.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK, Profimedia.cz Ukrajinský Chargé d'affaires Vitalij Usatyj převzal letos v říjnu na Hradě Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy s řádovým řetězem pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.