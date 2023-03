Pokud se wagnerovci stáhnou z Bachmutu, zhroutí se celá fronta, zuří Prigožin

Bachmut v Doněcké oblasti se pokouší Rusko dobýt už od půlky června loňského roku. Bachmut a vedle něj ležící Jahidne jsou významné dopravní křižovatky. Vede tudy trať přes Siversk a Lyman do Slovjansku a přes Balakliju do Charkova, další trať přes Časiv Jar do Kramatorsku a Slovjansku a třetí – která zajímá Rusy – do Doněcku. Prochází jím i silnice do Soledaru a Siversku, odkud je možné ohrožovat Kramatorsk, a hlavně klíčová zásobovací trasa z Kostjantynivky.