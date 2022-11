Od denacifikace po Satana. Kreml už se ztrácí v cílech bojů na Ukrajině

Druhý den invaze vyzval Putin ukrajinskou armádu, aby vzala moc do vlastních rukou a svrhla vrcholné představitele Ukrajiny. „Vezměte moc do vlastních rukou. Zdá se, že pro nás bude snazší dohodnout se s vámi než s tou bandou narkomanů a neonacistů, kteří okupují Kyjev a celý ukrajinský lid si vzali jako rukojmí,“ uvedl ruský prezident.

Pokud někdy existovala reálná šance, že by Ukrajina kdy vstoupila do NATO, upadla do hlubin nepravděpodobnosti hned po několika dnech invaze. V březnu prezident Zelenskyj veřejně uznal, že ke vstupu do NATO nedojde: „Taková je pravda a je třeba ji uznat.“ Ukrajina nabídla, že se stane neutrálním nejaderným státem, ale jednání zkrachovala.