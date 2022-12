Němci si sypou popel na hlavu. Nord Streamem 2 jsme dodali Putinovi kuráž napadnout Ukrajinu

Wir stehen fest an der Seite der 🇺🇦. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT